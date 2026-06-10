DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenen Yeni Yol grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve faiz politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, bütçe planlamalarındaki dengesizliğe ve asgari ücretlilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

“TARIMIN 16 KATI KAYNAK FAİZE GİDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Babacan, mevcut bütçe rakamlarının bu söylemle çeliştiğini ifade etti. Bu yıl bütçeden faize 2 trilyon 742 milyar lira kaynak ayrılırken, tarıma verilen toplam desteğin 168 milyar lirada kaldığını vurgulayan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Siz faizin olduğu yerde bereket olmaz diyeceksiniz altına imza edip 2 trilyon 742 milyar ben devletin bütçesinden, hazinesinden faiz ödeyeceğim diye Meclis'e bütçe göndereceksiniz. Bu samimiyet. Tarıma verilen desteğin tam 16 katını bu yıl faize ödeyecekler. Böylesine büyük bir faiz ödemesinin yapıldığı yerde tarıma kaynak kalır mı? Bereket kalır mı?"

"SEÇİMDEN ÖNCE TALİMATLA İNDİRDİLER, SONRA YÜZDE 50'YE ÇIKARDILAR"

2023 seçimleri öncesinde Merkez Bankası faizinin talimatla yüzde 10'dan yüzde 8,5'a indirildiğini söyleyen Babacan, seçimlerin ardından faiz oranının yüzde 50'ye kadar yükseltildiğini belirtti. İktidarın üretimi önceleyen bir ekonomi yerine faizi önceleyen bir anlayışa geçtiğini savunan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hazineye en çok faizi ödeten Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Rakamlar orta. Ne derse desin beyhude. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Tarih sizi bu millete, bu devlete en yüksek faizi ödetmiş Cumhurbaşkanı olarak kayda geçirdi. Bundan geri dönüşü yok. Çünkü faiz talimatla düşmez. Faiz güvenle düşer. Hukuksuzluğun, keyfiliğin, öngörülmezliğin bedeli yüksek faizdir. Güveni kaybeden yüksek faize mahkum olur."

"ABD İLE SWAP HATTI İDDİASI DOĞRU MU?"

Uluslararası basında yer alan "Böyle bir niyetiniz var mı? Yani gidip Amerikan hazinesinden veya Amerikan Merkez Bankası'ndan 'Bizim dövizi yaktık, arka kapıdan sattık, bitti. Dolarımız bitti, bize biraz dolar borç verin' deme niyetiniz var mı yok mu? Eğer yoksa çıkın açıklayın. Yok niyetiniz var da susuyorsanız büyük bir tehlikenin eşindesiniz” dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPMAMAK HAK GASPIDIR"

Yılın ilk beş ayında toplam enflasyonun yüzde 16,6'ya ulaştığını ve haziran sonu itibarıyla bu oranın yüzde 20'ye yaklaşacağını ifade eden Babacan, asgari ücretin alım gücünün ciddi şekilde eridiğini belirtti. Geçmiş yıllarda uygulanan ara zam geleneğinin bu yıl da göz ardı edilmek istendiğini vurgulayan Babacan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yılbaşında tespit edilen 28 bin lira olarak tespit edilen asgari ücret Haziran sonu geldiğinde yüzde 20 erimiş olacak. Yıllarca bu ülkede 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam verilmiştir. Çünkü işçinin hakkıdır. Yıl sonunu beklemek çok uzundur ve ilk altı ayda ne kadarlık asgari ücrette enflasyon sebebiyle bir erime olduysa o telafi edilmiştir. İlk defa geçen sene 1 Temmuz'u atladılar. Şimdi bu yıl yine ara zammın adını bile ağızlarına almıyorlar. Enflasyon asgari ücretlinin suçu değildir. Enflasyonu bu ülkeye yönetenler üretmiştir. Asgari ücretlinin 1 Temmuz'da ara zam almak hakkıdır. Ara zam vermemek hak gaspıdır. Ara zam vermemek kul hakkına girmektir."