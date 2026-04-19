Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da gittiği İlker Semt Pazarı'nda hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının şikayetleriyle karşılaştı.

Vatandaşlar fiyatlardan pazarcı da maliyetlerden şikayetçi olurken etiketlerde artık ürünlerin yarım kilo fiyatlarının yazılı olduğu görüldü.

Pazarcının birisi, “30 yaşındayım ağzımda diş kalmadı, saçlarım dökülüyor " derken bir diğeri pahalı olan kiraz ve erikleri tezgaha koyamadıklarını söyledi.

Vatandaşlar Babacan'a,"Ne yapıp edip şu iktidarı değiştirin. Bu ülkeye yeni ve taze bir kan gerek. Şu milleti kurtarın artık" dedi.

Babacan, "Siz bize destek verin düzelecek inşallah, milletin burasına geldi" diye konuştu.