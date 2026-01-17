DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Son 12 ayda yerli yatırımcımızın yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım tutarının 9 milyar 600 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışında yatırımcı avında ikna turu düzenlerken, Ali Babacan kritik bir noktaya temas etti. Elimizdeki yerli yatırımcıyı bile ülkemizde tutamadığımızı belirten Babacan, "Tüm zamanların rekoru" diyerek yurt dışına giden yatırım miktarının 9 milyar 600 milyon dolara ulaştığını söyledi.

"Teşhis yanlış, tedavi yanlış, bunun ceremesini de emekli çekiyor"

Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar yoğun bir sermaye kaybının yaşanmadığını belirten Babacan, "Kendi yatırımcımız Türkiye'ye değil başka ülkeye güveniyor. Bizdeki sanayi üretimi ise yerinde sayıyor. Ekonomide hastalığın teşhisi yanlış, tedavisi yanlış. Bunun ceremesini de emekli çekiyor, asgari ücretli çekiyor, sabit gelirli vatandaş çekiyor" dedi.