DAVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, motorin fiyatları üzerinden iktidarı eleştirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "enflasyon düşecek" iddiasını masal olarak nitelendirdi, "Bu masallara kimsenin inanmaması gerekir" dedi.

"YÜZDE 95 AĞIR BUNALIM İÇERİSİNDE"

Elazığ’daki genç nüfusun istihdam imkanları yetersiz olduğu için kentten ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Babacan, yüksek faiz ortamının üreticiyi ve sanayiciyi zor durumda bıraktığını belirtti. Toplumun büyük bir kesiminin ekonomik sıkıntı çektiğini vurgulayan DEVA Partisi lideri:

"Bugün hali vakti yerinde olan ve faiz geliri elde eden %5’lik bir kesim var. Buna karşın ağır ekonomik şartlar altında gerçekten büyük bir bunalım yaşayan %95 var. Sanayide ve üretimde maalesef durum hiç iyi değil. Alın teriyle helal kazanç peşinde olan herkes çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyor."

"HUKUK OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ"

Ekonomik büyüme ve yatırımın öncelikli şartının öngörülebilirlik ile hukuki güvenlik olduğunu söyleyen Babacan, matematiksel bir kesinlikle şu ifadeleri kullandı:

İki kere iki dört nasıl kesin bir matematik kuralıysa, hukuk ve adalet olmadan ekonominin düzelmemesi de öyle net bir kuraldır. Güven ortamı sağlanmadan yatırımlar büyümez, istihdam artmaz. Bugün motorin fiyatları 100 liraya çıktıysa, artık 'enflasyonu düşüreceğiz' masallarına kimsenin inanmaması gerekir.

"SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLMELİ, KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ"

Açıklamalarında "Terörsüz Türkiye" başlığıyla yürütülen sürece ve kamuoyundaki iddialara da değinen Babacan, geçmişte Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış bir siyasetçi olarak 40 yıllık şiddet sarmalının sona ermesini desteklediklerini hatırlattı. İmralı ile ilgili iddialara atıfta bulunarak şeffaflık çağrısında bulundu: