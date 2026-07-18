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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİVİ6 ekranlarında yayınlanan “Anketler Konuşuyor” programında açıklamalarda bulundu.

İspanya hükümetinin ve İspanya halkının Gazze ve arkasından da İran savaşıyla ilgili tutumunun, duruşu gerçekten, çok kıymetli olduğunu belirten Babacan, Dünya Kupasını İspanya’nın kazanmasını istediğini söyledi.

‘DÜNYA KUPASI’NI İSPANYA’NIN KAZANMASINI İSTİYORUM’

Babacan, “İspanya'yla Türkiye arasında, yani toplumlar arasında da güzel bir bağ oldu. Özellikle dijital ortamda, sosyal medyada insanlar birbirine yazdığı, birbirini alıntıladığı, gerçekten halklar arasında da güzel bir dostluk bağı oluştu. İspanya bizim biliyorsunuz Avrupa Birliği konusunda en kuvvetli destekçilerimizden birisidir. Yani baştan beri hangi İspanyol hükümeti olursa olsun Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olması gerektiğini savunmuştur. Bu da kıymetli bir şey. Yani İspanya'dan hiçbir zaman sıkıntı yaşamamışızdır mesela” sözlerini sarf etti.

“Ama sporun genel ilkeleri olarak kim hak ettiyse, kim çok çalıştıysa kim iyiyse kazansın” diyen Babacan, “Ancak bu sefer gönlüm biraz İspanya’dan yana” dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük final için geri sayım sürüyor. Turnuvanın son maçında İspanya ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Tarihi mücadeleye ev sahipliği yapacak stat ve final organizasyonuna ilişkin detaylar da netleşti.

FİNAL NEW YORK NEW JERSEY STADI'NDA

2026 FIFA Dünya Kupası finali, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasitesine sahip stat, turnuvanın kapanış maçına ev sahipliği yapacak.

FIFA'nın takvimine göre İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ve dünya futbolunun yeni şampiyonu bu statta belli olacak.

TARİHİ FİNALDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Final karşılaşması, yalnızca şampiyonun belirleneceği mücadele olmasıyla değil, tarihi özellikleriyle de öne çıkıyor.

İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından dördüncü kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma ayrıca Dünya Kupası tarihinde son Avrupa şampiyonu ile son Güney Amerika şampiyonunu finalde karşı karşıya getiren ilk mücadelelerden biri olarak dikkat çekiyor.