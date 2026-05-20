Son günlerde iç siyasi tartışmaların odağında olan Ali Babacan , Çin’in en saygın üniversitelerinden biri olan Tsinghua University bünyesindeki PBC School of Finance tarafından organize edilen “2026 Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu" nda Türkiye’den tek konuşmacı olarak yer alıyor.

TRUMP'IN ARDINDAN İKİNCİ ÖNEMLİ ZİRVE

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ardından dünya finans sisteminin geleceği ve dolar egemenliğinin tartışıldığı krıtik bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. DEVA Partisi lideri Babacan'ın konuşmacı olduğu zirvede ; küresel finans sisteminin geleceği, ABD-Çin rekabeti, yapay zekâ ekonomisi, çok kutuplu dünya düzeni ve jeopolitik dönüşümler gibi başlıklar ele alınacak .

Çin'deki foruma aralarında NOBEL ödülü sahibi ekonomistler , merkez bankası başkanları, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerinde bulunduğu politika yapıcısı isimler katılıyor.

BABACAN, 2 YILDA 9 ÜLKEYE DAVET EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024 yılında da Çin’deki uluslararası bir toplantıya konuşmacı olarak davet edilmişti. Babacan son iki yıldır Rusya'daki St Petersburg Ekonomi Forumu ile birlikte ; Yunanistan, Rusya, Finlandiya , İsviçre, İngiltere, Almanya ve İngiltere'de de ekonomi ve dış politika konulu toplantılara katıldı.