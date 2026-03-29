“Suriçi İstanbul Buluşmaları”nda konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ABD, İsrail ve İran arasında süren çatışmalara değinerek, bölgede ateşkes ihtimalinin henüz görünmediğini söyledi.

Ateşkesin kalıcı çözüm anlamına gelmediğini vurgulayan Babacan, kök nedenler ortadan kaldırılmadıkça benzer krizlerin yeniden ortaya çıkacağını ifade etti.

'ÇEMBER DARALIYOR' UYARISI

Bölgedeki gerilimin giderek arttığını dile getiren Babacan, “Kuzeyimizde, güneyimizde savaş vardı, şimdi doğumuzda da var. Çember daralıyor.

Daha zor bir döneme girdik” dedi. Türkiye’nin bu süreçte iç sorunlarını birlik içinde çözmesi gerektiğini belirtti.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Babacan, Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan’ın ortak bir tutum sergilemesi halinde dış müdahalelerin etkisiz kalacağını savundu.

Bölgedeki çatışmaların, ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları ve boşluklardan kaynaklandığını ifade etti.

Ekonomik sorunlara da değinen Babacan, esnaf ve üreticinin üzerindeki vergi ve borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. En az bir yıl ödemesiz ve uzun vadeli yapılandırma çağrısı yapan Babacan, yüksek faizle yapılan düzenlemelerin çözüm olmayacağını dile getirdi.

'HUKUK OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ'

Türkiye’nin güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Babacan, ekonomik sorunların temelinde güven eksikliği olduğunu ifade etti. Hukuk ve adaletin sağlanmadığı bir ortamda yatırımın ve üretimin artmayacağını söyledi.

Terörle mücadele sürecine destek verdiklerini belirten Babacan, önümüzdeki dönemin kritik olduğunu ve ülkenin bu sorundan kalıcı olarak kurtulmasını umut ettiklerini söyledi.

Mevcut seçim sistemine de değinen Babacan, “50 artı 1” kuralının siyasi partileri iş birliklerine zorladığını belirterek, seçim öncesi ittifakların artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.