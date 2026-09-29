Ali Babacan birer birer sıraladı: Esas yolsuzluk burada

Paylaşımında yolsuzluk olarak nitelendirdiği uygulamalara ilişkin örnekler veren Babacan, bir kamu görevlisinin yetkisini kendisi, akrabaları veya arkadaşları lehine kullanmasının yanı sıra imar planları, inşaat hakları ya da devlet arazilerinin kullanım biçiminin belirli kişi veya şirketlere kazanç sağlayacak şekilde değiştirilmesini de bu kapsamda değerlendirdi.