DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda yolsuzluk ve haksız kazanç kapsamına girdiğini belirttiği uygulamaları sıraladı.
Ali Babacan birer birer sıraladı: Esas yolsuzluk burada
Ali Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda yolsuzluğun yalnızca kamu parasının çalınması veya rüşvet alınmasıyla sınırlı olmadığını belirtti. Kamu gücünün kişisel ya da belirli grupların çıkarı için kullanılmasının da yolsuzluk ve haksız kazanç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.İbrahim Doğanoğlu
Babacan, yolsuzluk yapan kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Kamu görev ve yetkisinin kişisel çıkar amacıyla kullanılmasının da yolsuzluk kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Paylaşımında yolsuzluk olarak nitelendirdiği uygulamalara ilişkin örnekler veren Babacan, bir kamu görevlisinin yetkisini kendisi, akrabaları veya arkadaşları lehine kullanmasının yanı sıra imar planları, inşaat hakları ya da devlet arazilerinin kullanım biçiminin belirli kişi veya şirketlere kazanç sağlayacak şekilde değiştirilmesini de bu kapsamda değerlendirdi.
Devlet arazileri, ruhsatlar, izinler, teşvikler ve lisanslar gibi kamu imkânlarının belirli kişilere çıkar sağlayacak biçimde kullandırılmasını da yolsuzluk olarak tanımladı.
Babacan, bir iş, izin veya ruhsat karşılığında hediye, ayrıcalık, siyasi destek ya da başka bir menfaat sağlanmasının da aynı kapsamda olduğunu belirtti.
Babacan, ihalelerin gerçek rekabetin dışında bırakılması, davet veya doğrudan temin yöntemlerinin belirli kişilerin kazanacağı şekilde kullanılması ve işlerin belirli adreslere yönlendirilmesinin de yolsuzluk olduğunu ifade etti.
Kamu kurumları ile belediyelere ait araç, bina ve çalışanların parti faaliyetleri veya kişisel işler için kullanılmasına da değindi.
Babacan, siyasi düşünce, kimlik, inanç, bölge veya aidiyet temelinde bazı kişi ve gruplara devlet imkânlarından ayrıcalıklı şekilde yararlanma sağlanmasını da yolsuzluk kapsamında değerlendirdi.
Babacan ayrıca, yolsuzluğun ortaya çıkarılmasını engellemek, bunu gizlemek veya denetim yapması gereken kurumların çalışmalarını önlemek ile kamu görevinden ayrıldıktan sonra yasal sınırlamalara aykırı biçimde daha önce denetlenen sektör ve kurumlarda görev almak gibi uygulamaların da yolsuzluk kapsamında olduğunu kaydetti.
Yolsuzluğun yalnızca devlet parasının çalınması veya rüşvet alınması anlamına gelmediğini vurguladı.
Babacan, devletin gücü ve imkânlarının kişinin kendisi, partisi, yakınları veya belirli bir grubun çıkarı için kullanılmasının da yolsuzluk ve haksız kazanç olduğunu belirtti.
Babacan, devlet gücünden yararlanılarak elde edilen bir menfaat karşılığında bir evin gerçek değerinin altında satın alınmasını da verdiği örnekler arasında gösterdi.
Paylaşımının sonunda Babacan, sıraladığı davranışları yolsuzluk olarak görmeyen ve bunlarla etkili biçimde mücadele etmeyen siyasetçilerin “Yolsuzluğa karşıyım” şeklindeki söylemlerinin tek başına anlam taşımadığını ifade etti.