Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Artık seçim ufukta görünüyor" sözlerini sarf ederek, seçim sürecine girildiğine işaret etti.

Parti teşkilatı ile video konferans yöntemiyle yapılan bayramlaşma programında açıklamalarda bulunan Babacan, etkinliğe dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden aktardı. Babacan, seçimlere yönelik değerlendirmesinde, "Artık seçim ufukta görünüyor. Şöyle baktığımızda ufukta seçimi görüyoruz" dedi.

ALTI YILLIK BLOKAJIN KIRILMASI

AKP ile DEVA Partisi arasında ilk kez bir bayramlaşma ziyaretinin yapılacağını duyuran Babacan, şunları söyledi,

"AK Parti'yle bir bayramlaşma söz konusu olacak. Böylece 6 yıllık bir blokajın, bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Her kesimden herkesle rahatlıkla konuşabilen, ötekisi olmayan, düşmanı olmayan, herkesle şöyle ya da böyle diyalog kurabilen bir siyasi partiyiz."

Babacan, partisinin tüm kesimlerle diyalog kurabilen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak 6 yıllık sürecin ardından kurulan bu temasın önemine işaret etti.