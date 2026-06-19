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Daha önce dört farklı ilişkiden beş çocuk sahibi olan ve beş torunu bulunan Ağaoğlu'nun, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile yeni bir döneme girdiği iddia edildi.

2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Yıldırımer'in üç aylık hamile olduğu yönündeki haberler magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Gündeme gelen iddiaların ardından çift tarafından yapılan açıklamada evlilik kararı aldıkları duyuruldu. İkilinin açıklamasında, "Hayatlarımızı birleştirerek geleceğe birlikte yürümeye karar verdik. Bu ay sonunda evimizde düzenleyeceğimiz samimi bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla bu mutluluğu paylaşacağız. Heyecanımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.