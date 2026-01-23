

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, emeklilere yapılan 1.000 liralık maaş artışına sert tepki gösterdi. Mevcut iktidarın emeklileri bir “bütçe yükü” olarak gördüğünü savunan Ertürk, uygulanan politikaların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Ertürk, yaptığı açıklamada emeklilerin bu ülkeye yük olmadığını vurgulayarak, asıl yükün emekçinin, emeklinin, memurun ve esnafın sırtına bindirilen adaletsiz yönetim anlayışı olduğunu dile getirdi. “Bu ülkeye yıllarını vermiş emeklilerimize 1.000 liralık artışı layık gören bir anlayış, emekliyi bütçeye yük olarak görmektedir. Oysa emekli bu ülkenin yükü değil; bu ülkeyi ayakta tutan temel direklerinden biridir” dedi.

“EMEKLİYİ YOKSULLUĞA VE SEFALETE MAHKÛM EDEN BİR İKTİDAR VAR”

İktidarın kamu kaynaklarını toplumun geniş kesimleri yerine belirli çevrelere aktardığını öne süren Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemiz; kaynakları zengin iş adamlarına, rant çetelerine aktaran; buna karşılık emekliyi, emekçiyi, esnafı, işsizi açlığa, sefalete hatta ölüme terk eden vicdansız bir iktidar tarafından yönetilmektedir.”

Ertürk, emeklilerin yıllarca devlet mekanizmasının işlemesine katkı sunduğunu, kamu hizmetlerinin yükünü omuzladığını hatırlatarak, “Emekliler onurlu insanlardır. Bu ülkeye hizmet etmiş, bedel ödemiş, alın teri dökmüş yurttaşlardır” dedi.

“BU ÜLKENİN SIRTINDA BİR YÜK VARSA, O DA BU İKTİDARDIR”

CHP’li Ertürk açıklamasında, ülkenin ekonomik darboğazının sorumlusunun emekliler olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu ülkenin sırtında bir yük varsa; o yük emeklinin sırtında, memurun sırtında, emekçinin ve esnafın sırtında olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümetidir.”

Ertürk, emeklilere verilen düşük artışların bir sosyal adaletsizlik olduğunu belirterek, halkın bu yükten demokratik yollarla kurtulacağını ifade etti. “Hakkımızı ilk seçimde alacağız. Bu ülkeyi yoksullaştıran anlayıştan ilk sandıkta kurtulacağız” dedi.

SOSYAL DEVLET VURGUSU

Açıklamasının sonunda sosyal devlet ilkesine dikkat çeken Ali Abbas Ertürk, emeklinin insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyinin sağlanmasının bir lütuf değil, anayasal bir sorumluluk olduğunu belirtti. CHP olarak emekliyi, emekçiyi ve dar gelirliyi önceleyen politikaları kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini söyledi.