E-ticaretin kuralları yeniden yazılıyor derken oyunun tahtı çoktan kurulmuş.

Eskiden Google'da üst sıralara çıkayım yeter diyen satıcıların dünyası artık GEO (Generative Engine Optimization) yapay zekâ motorlarına optimizasyon derdine düştü.

Fakat manzara pek iç açıcı sayılmaz; yapay zekâ trafiği adeta devlerin sofrasına meze yapıyor.

Devlerin Sofrasında Kırıntı Savaşı

Similarweb’in taze verileri ortalığı biraz karıştıracak cinsten. ABD’deki yapay zekâ araçlarından gelen trafiğin neredeyse yarısını (%46) tek başına Amazon almış.

Geri kalan kısımdaysa Walmart, Etsy ve eBay gibi devler sıralanıyor. İşin asıl can sıkan tarafı pastanın %90’lık dilimini ilk 6 pazar yerinin paylaşıyor olması.

Küçük esnaf veya butik girişimci için yapay zekâ, henüz fırsat eşitliği getirmekten ziyade zengini daha zengin eden bir mekanizmaya dönüşmüş durumda.

Meta’nın Reklam Darphanesi

Mark Zuckerberg tarafındaysa işler tıkırında. Meta, 2025 son çeyreğinde reklam gelirlerini 58.1 milyar dolara uçurarak rekor kırdı.

Arkadaki güç ise meşhur GEM modeli ve Advantage+ araçları. Yapay zekâ, reklamı kimin izleyeceğini bizden iyi bildiği için parayı basan karşılığını alıyor.

Video üretim araçları genel reklam gelirlerinden üç kat daha hızlı büyüyerek yıllık 10 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaştı.

WhatsApp’ın Tıkla ve Mesaj At reklamları ise ABD’de %50 büyüme yakalamış. Görünen o ki, müşteriyle mesajlaşarak satış yapma dönemi yeni altın madenimiz.

2026 ve Sonrası: Kimler Ayakta Kalacak?

Sektörün geleceğine dair Research and Markets raporu, e-ticaretin ergenlikten çıkıp olgunluk evresine girdiğini gösteriyor.

2027 yılına kadar online satışların 8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Büyüme yeni müşteri bulmaktan geçmiyor; eldeki müşteriyi daha sık alışveriş yapmaya ikna etmek gerekiyor.