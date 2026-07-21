ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal ve TIME tarafından paylaşılan belgeler, İsrail'in ABD kamuoyundaki bozulan imajını tamir etmek amacıyla başlattığı dijital algı operasyonunun detaylarını gözler önüne serdi. Haberlere göre İsrail hükümeti, ABD merkezli en az 6 farklı PR ve teknoloji firmasıyla anlaşarak ilk etapta en az 50 milyon dolarlık bir bütçeyi işleme koydu.

Bu devasa operasyonun merkezinde ise Donald Trump'ın eski dijital seçim kampanyası yöneticisi Brad Parscale yer alıyor. Parscale'ın yönetimindeki şirketlerle 45 milyon doları aşan sözleşmeler imzalandığı ve ABD'de onlarca kişinin İsrail adına yabancı temsilci (FARA) olarak kaydolduğu belirtildi.

PROPAGANDA BÜTÇESİNDE REKOR ARTIŞ: 730 MİLYON DOLAR

İbranice'de kamu diplomasisi ve uluslararası alan propagandası anlamına gelen "Hasbara" faaliyetleri için İsrail hükümetinin 2026 bütçesinde ayırdığı miktar, geçen yıla kıyasla dört katın üzerine çıkarak yaklaşık 730 milyon dolara ulaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın "bilinci şekillendirme" hamlesi olarak tanımladığı bu bütçe artışı, İsrail tarihinin en yüksek bütçeli uluslararası algı kampanyası olarak kayıtlara geçti.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİJİTAL SİLAHLAR VE MANİPÜLASYON YÖNTEMLERİ

Yayımlanan raporlara göre yürütülen kampanyanın öne çıkan teknik boyutları şu şekilde:

Yapay Zekâ ile Kişiselleştirilmiş SMS Operasyonu: Milyonlarca ABD vatandaşına "Friends for Peace" (Barış İçin Dostlar) gibi paravan veya hayali oluşum adları altında, "Emma" veya "Sarah" gibi sahte isimli yapay zekâ sohbet botlarından SMS'ler gönderiliyor. Botlar, kullanıcıların İsrail ve Orta Doğu hakkındaki kaygılarını analiz edip bunlara ikna edici argümanlarla yanıt verirken, elde ettiği eğilim verilerini merkeze raporluyor.

ChatGPT, Gemini ve Claude Yanıtlarını Manipüle Etme: Kampanya ekibi, üretken yapay zekâ (LLM) modellerinin İsrail ve Gazze konusundaki sorulara yanıt verirken kullandığı kaynakları etkilemeyi hedefliyor. Bunu başarmak için özel SEO stratejileriyle desteklenmiş web siteleri (örneğin Allyvia.org) ve makaleler üretilerek yapay zekâ botlarının pro-İsrail içerikleri referans alması sağlanıyor.

Gen Z ve Sosyal Medya Fenomenleri: Parscale'ın firması Clock Tower X, TikTok, Instagram ve YouTube kanallarında özellikle Z kuşağını hedefleyen aylık en az 100 özgün içerik üretiyor. Gençler üzerinde etkili olan internet ünlüleri sponsorlu gezilerle İsrail'e getirilerek dijital yayınlar yaptırılıyor.

Muhafazakâr Seçmenlere Konum Tabanlı Reklam (Geofencing): ABD'deki muhafazakâr Hristiyan seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ve kiliselerde konum tabanlı dijital reklamlar kullanılarak belirli narratifler öne çıkarılıyor.