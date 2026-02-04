ALF Araştırma’nın 12-16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Türkiye’de En Çok Karşılık Gören Yardımseverler" anketi, vatandaşların hangi isimlerin yardım faaliyetlerini daha samimi ve etkili bulduğunu gözler önüne serdi.

EN YARDIMSEVER İSİM SEDAT PEKER OLARAK GÖRÜLDÜ

Anket sonuçlarına göre, listenin zirvesinde sırasında %22,4 ile Sedat Peker yer alıyor. Peker'in yardım faaliyetlerinin toplumun bir kesiminde ciddi bir karşılık bulduğu görülüyor. Onu, özellikle afet dönemlerindeki çalışmalarıyla bilinen sanatçı Haluk Levent takip ediyor.

İşte Türkiye’nin En Çok Karşılık Gören 7 Yardımsever İsmi: