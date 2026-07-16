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Paris'te müzik çalışmalarını sürdüren Aleyna Tilki, bir mekânda bağlama eşliğinde "Dön Gel Bir Tanem" türküsünü söyledi. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından hem türkü söylemesi hem de giyim tarzı üzerine çok sayıda eleştiri yapıldı.

Eleştirilere sosyal medya hesabından cevap veren Tilki, Paris'te uluslararası projeler için stüdyoda çalıştığını belirterek, "Sega Bodega gibi bir prodüktörle yeni müzikler üzerinde çalışıyorum. Stüdyodan çıktıktan sonra yürürken bağlama sesi duydum. Buna kayıtsız kalamazdım. Oturup bir türkü söyledim" dedi.

“TÜRKÜ SÖYLEMEK İNSANLARA NE ZAMANDAN BERİ GARİP GELMEYE BAŞLADI”

Türkü söylemesinin eleştirilmesini anlamlandıramadığını ifade eden Tilki, "Üzerimde sıradan bir tişört, taktığım bir gözlük var. Türküler bizim kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. Türkü söylemek insanlara ne zamandan beri garip gelmeye başladı, gerçekten anlamıyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Kariyeriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen genç sanatçı, "Ben yaşayan bir insanım, bir ürün değilim. Bu yüzden beni farklı anlarda, farklı yönlerimle görmeye devam edeceksiniz. Müziği de hayatı da seviyorum ve kendim gibi yaşamayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.