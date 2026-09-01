Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda müzik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektördeki “tekelleşme” durumunun sanatçıların çalışma ve konser düzenleme imkanlarını etkilediğini belirten Tilki, bu yıl yalnızca kendi organizasyonunu gerçekleştirdiği bir konserde sahne alabildiğini ifade etti.

Sanatçıların bağımsız biçimde hareket etmesinin ve konser düzenlemesinin giderek zorlaştığını dile getiren Tilki, sektördeki tekelleşmenin yanı sıra farklı nedenlerin de sanatçıların önüne engel çıkardığını söyledi.

Kendi konserlerini organize etmek durumunda kaldığını belirten Tilki, bazı kentlerde talep ettiği konser alanları ve stadyumların kendisine tahsis edilmesi konusunda da çekinceler yaşandığını aktardı.

“GALİBA ARTIK HİÇ KONSERİM OLMAYACAK”

Tilki, sosyal medya paylaşımında müzik sektörüne ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu yıl Türkiye’de sadece 1 tane konser yaptım o da kendi organizasyonunu üstlendiğim konserdi. Koca bir yıl… 2.sini de yakında Ankara’da yapacağım. Ben size müzik dünyasının yaşadığı ve sanatçılara yaşatılan desturları yıllar önceden anlatmaya başladım. Sizinle büyüdüm hikayemi en iyi siz biliyorsunuz. Tekelleşme ve daha birçok şey öyle bi noktaya geldi ki kendi organizasyonumu yapmadığım müddetçe artık galiba hiç konserim olmayacak. Kendi organizasyonum için de istediğim konser mekanlarını,bazı şehirlerdeki stadyumları vermekten çekinenler de oldu. Ben bu yıl yaptığım tek konserde en az 1000 kişinin ekmek yediğini gördüm. Sadece kendim sahnede olmak için değil bu sektörden evine ekmek götüren birsürü insan adına konuşuyorum. Ben bukadar büyük bi şöhretle yılda bir konser yapıyorsam müzik okuyan, amatör takılan büyük yetenekleri olan halktaki sanatçı insanlar nasıl yaşıyor? Bu soruyu yıllardır soruyorum. Çok uzun zamandır her şey göz önündeydi .Şimdi sessizce çok sevdiğimiz çoğu şey de gittikce azalıyor farkındaysanız. Üzülmek için geç kalınan çok şey oldu. Ama inanıyorum ki müzik ve umut her şeyi daima yenebilecek.

Yakında görüşürüz."