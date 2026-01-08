Ünlü şarkıcının uyuşturucu testi pozitif çıktı. İşte, Aleyna Tilki kimdir? Nereli, kaç yaşında?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da doğdu. Annesi Trabzonlu Konyalı Rusya göçmeni. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

ŞARKILARI

2017

Sen Olsan Bari

2019

Nasılsın Aşkta

2020

Yalan

Bu Benim Masalım

2021

Retrograde

Retrograde (Galantis Remix)

Retrograde (Vintage Culture Remix)

Bi' Kapışma Var Şimdi

Sır

Real Love

2022

Real Love (Valentino Khan Remix)

Real Love (Shelco Garcia & Teenwolf Remix)

Real Love (Sak Noel & Salvi & Franklin Dam

Remix)

Sen Affetsen Ben Affetmem

Take It or Leave It

Aşk Ateş

Tanırım İntiharı

2023

Başıma Belasın

2024

Bedel

Sultanım

Hoşuna Gidiyo

Bekleyenim

2025

Kayboldum Masalında

Bitti