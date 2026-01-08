Ünlü şarkıcının uyuşturucu testi pozitif çıktı. İşte, Aleyna Tilki kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Aleyna Tilki kimdir? Nereli, kaç yaşında? - Resim : 1

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 tarihinde Konya'da doğdu. Annesi Trabzonlu Konyalı Rusya göçmeni. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

ŞARKILARI

2017
Sen Olsan Bari

2019
Nasılsın Aşkta

2020

Yalan
Bu Benim Masalım

2021

Retrograde
Retrograde (Galantis Remix)
Retrograde (Vintage Culture Remix)
Bi' Kapışma Var Şimdi
Sır
Real Love

2022
Real Love (Valentino Khan Remix)
Real Love (Shelco Garcia & Teenwolf Remix)
Real Love (Sak Noel & Salvi & Franklin Dam
Remix)
Sen Affetsen Ben Affetmem
Take It or Leave It
Aşk Ateş
Tanırım İntiharı

2023
Başıma Belasın

2024
Bedel
Sultanım
Hoşuna Gidiyo
Bekleyenim

2025
Kayboldum Masalında
Bitti