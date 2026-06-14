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“Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum. 26 yaşındayım ve kariyerimde 10 yılı geride bırakıyorum.

Çocukluğumu sahnelerde geçirdim, bu gerçekten çok özel bir şey. Bu yaşta kariyerine yeni başlayanlar var; ben ise uzun bir yolculuk yaşadım. Yorucu ama çok keyifli bir süreçti. Bu konserin gelirleriyle ‘Kırlar Ormanı’ projesini hayata geçireceğiz. Doğada büyük bir şifa buluyorum, içimdeki periyi de orada hissediyorum.”

Gecede Aleyna Tilki’ye Vega, Palmiyeler, Kiss Facility ve Okay Vivian sahnede eşlik ederken, sürpriz konuk olarak Fatma Turgut da performans sergiledi. Tilki ve Turgut, birlikte “Bekleyenim” ve “Pembe Mezarlık” şarkılarını seslendirdi. Konser, sahne tasarımı ve görsel atmosferiyle de izleyicilerden büyük ilgi gördü.