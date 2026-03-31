Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden gönderdiği mektupta Kubilay Kaan Kundakçı için 'ayakçı' kelimesini kullanmadığını belirtti.

Kalaycıoğlu, olay zamanında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yanında silah olduğundan haberdar olmadığını belirtti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 7 şüpheliden Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek hakkındaki iddialara cevap verdi.

KUNDAKÇI İÇİN NEDEN 'AYAKÇI' DEDİ?

SHOW Haber'e gönderdiği mektupta Kalaycıoğlu, özellikle "ayakçı" tabiriyle ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek istediğini belirtti ve olay gününe dair detayları paylaştı. Genç futbolcunun herkesin işine koşan büyük bir yüreğe sahip olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, aralarındaki yaş farkı nedeniyle Kundakçı'nın Vahap Canbay’ın bazı günlük işlerine yardımcı olduğunu ve aracını kullandığını, ifadesinde sadece bu durumu tasvir ettiğini belirtti. Kalaycıoğlu, "Ben Kubilay için ayakçı kelimesini kullanmış değilim. O hepimizin işlerine yardım etmek isteyen koca yürekli bir insandı. Bana ifademde sorulmuş olan Kubilay'ın Canbay'la olan ilişkisini tanımlarken aralarındaki yaş farkı nedeniyle Canbay'ın küçük işlerine, getir götür işlerine yardımcı olduğunu, aracını kullandığını tasvir ettim" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR

Olayın yaşandığı stüdyonun önüne Canbay'ın gelmesiyle başlayan sürece de değinen Kalaycıoğlu, o an durumu ciddiye almadığını dile getirdi. Stüdyodan ayrılıp annesinin yanına geçtiği sırada erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine "Önemli bir şey varsa polise haber verelim" dediğini, ancak kendisinin "Bekleyip giderler" diye düşünerek tehlikeyi öngöremediğini aktardı.

"SİLAHTAN HABERİM YOKTU"

28 yaşındaki Kalaycıoğlu, ayrıca mektubunda Kadayıfçıoğlu'nun yanında silah olduğundan haberdar olmadığını ve saldırı anında büyük bir şok yaşadığını savundu. Aleyna Kalaycıoğlu sözlerini "Gerçekler ortaya çıkacaktır. Adalete güveniyorum." sözleriyle bitirdi.