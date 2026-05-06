Aleyna Kalaycıoğlu şikayetçi oldu: Eski sevgili Canbay'ın 4 yıl hapsi istendi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti sonrası eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Canbay hakkında iddianame hazırlandı.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine eski sevgilisi şarkıcı Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" dediği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Mart'ta Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtları da yer aldı. Kayıtlarda Canbay'ın ağlamaklı bir ses tonuyla Kalaycıoğlu'na başkasıyla ilişkisi olup olmadığı hususunda sorular sorduğu ve intihar edeceğine yönelik söylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Konuşmanın ardından şüpheli Canbay'ın, Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullandığı araçla müşteki Tutuş'un çalışmak için gittiği stüdyonun önüne geldiği ve burada beklediği aktarılan iddianamede, saat 23.00 sıralarında ise soruşturması ayrı yürütülen Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Canbay'ın ilişkilerinin bitmesinin ardından müştekiye yönelik "Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım" şeklinde söylemlerde bulunduğu, müştekinin kendisini tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtilerek, üzerine atılı suçları işlediği vurgulandı.
Rapçi Canbay'ın ise hakkındaki iddiaları ve suçlamaları reddettiği belirtildi.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Vahap Canbay'ın "basit tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, "ısrarlı takip" suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

