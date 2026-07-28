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2025 yılında 476 milyon Euro ciroya ulaşan Alman mutfak ve ev gereçleri markası Fackelmann'ın patronu Alexander Fackelmann, eşi Seval Fackelmann ve davetlileriyle birlikte İstanbul'da iki gün süren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Boğaz'da gerçekleştirilen ve iki gün iki gece devam eden kutlama, lüks detaylarıyla dikkat çekerken magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Lüks yatıyla Boğaz'da görüntülenen Fackelmann, düzenlediği organizasyonla ilgi odağı oldu.

Kutlamada Türk bayrağının renklerinden ilham alan ev sahipleri, konuklardan etkinliğin ilk gününde kırmızı, ikinci gününde ise beyaz kıyafet tercih etmelerini istedi. Davetliler de belirlenen konsepte uygun giyinerek organizasyona katıldı.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında gerçekleşen etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken, Fackelmann çiftinin iki gün süren kutlaması magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

700 BİN EURO'LUK ORGANİZASYON

Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı ve 700 bin Euro harcandığı öne sürülen organizasyonun ev sahipliğini Alexander Fackelmann ile eşi Seval Fackelmann üstlendi.

Davetliler arasında Alman televizyonunun tanınan isimlerinden Verona Pooth, opera ve müzikal sanatçısı Anna Maria Kaufmann, Türk-Alman oyuncu Erol Sander ile ailesi ve uluslararası cemiyet hayatından çok sayıda isim yer aldı.