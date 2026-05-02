Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti. Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.

Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

ALEX ZANARDİ KİMDİR?

1994’te Amerika'ya giderek CART serisine katılan Zanardi, Chip Ganassi Racing ile iki kez şampiyonluk kazandı. Özellikle 1998 sezonunda 19 yarışın yedisini kazanıp sekiz podyum daha elde ederek dominant bir performans sergiledi ve Jimmy Vasser'ı geride bırakarak şampiyon oldu.

Bu başarının ardından 1999’da yeniden Formula 1'e, Williams ile döndü ancak takım arkadaşı Ralf Schumacher ile birlikte geçirdiği sezonda puan alamadı. 16 yarışın 10'unda finiş göremeyen Zanardi'nin en iyi sonucu Monza'da elde ettiği yedincilik oldu.

2000 sezonunda yarışmayan Zanardi, 2001'de CART'a Mo Nunn Racing ile geri döndü. Ancak 15 Eylül 2001'de Almanya'daki Lausitzring pistinde geçirdiği korkunç kazada hayatı tamamen değişti. Pit çıkışında kontrolünü kaybederek piste çıkan Zanardi, yaklaşık 320 km/s hızla Alex Tagliani'nin aracının çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kazada iki bacağını kaybeden Zanardi, kanının %75'ini yitirdi, pelvisi kırıldı ve yapay komaya alındı. 20 Eylül'de uyandırılan İtalyan sporcu, 30 Ekim'de Almanya’dan ayrılarak rehabilitasyon sürecine başladı. 2003 yılında ise kazada tamamlayamadığı son 13 turu sembolik olarak tamamlamak üzere yeniden piste çıktı.

Kazanın ardından motor sporlarına geri dönen Zanardi, touring car yarışlarında mücadele etti ve 2019’da modifiye edilmiş bir BMW M8 ile Daytona 24 Saat yarışına katıldı. Ayrıca 2006 yılında BMW Sauber ile Valencia’da bir F1 aracı kullandı.

Zanardi, kazadan sonra handcycling branşına yöneldi. 2007 New York Maratonu'nda dördüncü oldu, 2010’da Roma Maratonu'nu kazandı.

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda İtalya adına yarışan Zanardi, H4 sınıfında hem zamana karşı hem de yol yarışında altın madalya kazandı. İlk altınını Brands Hatch pistinde elde etti.

2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda ise H5 zamana karşı ve H2-5 takım bayrak yarışında iki altın madalya daha kazandı. Ayrıca Londra ve Rio’da birer gümüş madalya elde eden Zanardi, Dünya Şampiyonaları’nda toplam 12 altın madalyaya ulaştı.

2020 yılının Haziran ayında İtalya'da antrenman yaptığı sırada bir kamyonla çarpışmasının ardından ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yüz bölgesinde ciddi travmalar geçiren Zanardi, 2021 yılının Aralık ayına kadar hastanede tedavi görmüş, ardından rehabilitasyon sürecine evinde devam etmişti. Ancak o tarihten sonra kamuoyu önünde bir daha görülmemişti.