Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Liverpool maçı öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kısa süreli panik yarattı.

STATTA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

The Sun'ın haberine göre; 84 yaşındaki Ferguson’un, Old Trafford’da maç öncesinde kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

AMBULANSLA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Efsane futbol adamı, daha sonra ambulansa alınarak kontrol altına alındı. Yapılan kontroller sırasında bilincinin açık olduğu ve oturur durumda bulunduğu ifade edildi.

Ferguson’un durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı olarak stattan ayrılarak evine gittiğini aktarıldı.