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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha İsmail Kartal getirildi.

FENERBAHÇE'NİN İSMAİL KARTAL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin İsmail Kartal' ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma kısa sürede adeta yorum yağdı.

ALEX: 'ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA'

Yapılan yorumlardan İsmail Kartal'a destek mesajı gönderenlar arasında ise kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza da yer aldı.

Alex, sarı lacivert kalp emojileriyle berabere "Çok başarılar İsmail Hoca" mesajıyla tecrübeli teknik adama destek verdi.