Brezilya Parana Eyalet Şampiyonası’nda alınan kötü sonuçların ardından Operario-PR, Teknik Direktör Alex De Souza ile yollarını ayırdı. 2026 yılına kötü bir başlangıç yapan kulüp, Alex yönetiminde çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla futbolculuk döneminde yıldızlaşan Alex, teknik direktörlük kariyerinde beklenilen etkiyi veremedi.

ALEX TUTUNAMADI

Paranaense Şampiyonası B Grubu’nda yalnızca 1 puanla son sırada yer alan Operario-PR’de, Haziran 2025’te göreve getirilen Alex De Souza, 29 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine 2021’de Sao Paulo U-20 takımında başlayan Alex, daha önce Avai ve Antalyaspor’daki görevlerinden de başarısız sonuçlar nedeniyle ayrılmıştı.

İşte Alex De Souza'nın karnesi:

Sao Paulo U20: 25 maç, 1.96 puan ortalaması

Avai FC: 18 maç, 1.17 puan ortalaması

Antalyaspor: 21 maç, 1.43 puan ortalaması

Operário-PR: 29 maç, 1.21 puan ortalaması