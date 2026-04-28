Olay, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi 1475 Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple binanın çatı katından yükselen alevler, kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri ulaşana kadar mahalle sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, alevlerin etkisiyle çatıdan kopan kiremit ve tahta parçaları yola savruldu.

Yangın esnasında çocuklarıyla birlikte evde olan annenin sergilediği soğukkanlı tavır takdir topladı. Dumanları fark eden anne, çocuklarını binadan çıkarmadan hemen önce doğalgaz vanasını kapatarak facianın boyutlarının büyümesini engelledi. Şans eseri anne ve üç çocuğunun yara almadan kurtulduğu olayda, herhangi bir dumandan etkilenme durumu da yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışması neticesinde kontrol altına alınan yangın, binada maddi hasara yol açtı.