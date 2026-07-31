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Kaynak: İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 10. saatine yaklaşırken, termal kameralar alevlerin merkezinde sıcaklığın 441 dereceye ulaştığını ortaya koydu.

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalarda 10. saate yaklaşıldı.

Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklıklar 441 dereceyi görürken, bölgede çalışmalar sürüyor.