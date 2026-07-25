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Kaynak: İHA

Bingöl'ün Gümüşlü köyünde çıkan anız yangınına müdahale eden Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldıktan sonra bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında yoğun dumanın arasında bir kaplumbağa olduğunu fark eden ekipler, hayvanı bulunduğu yerden dikkatlice çıkardı.

Yangın alanından güvenli şekilde uzaklaştırılan kaplumbağa, itfaiye aracında bulunan suyla serinletildi. Yapılan gözlemde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen hayvan, ekipler tarafından güvenli bir noktada yeniden doğal yaşam alanına salındı.

İtfaiye personelinin kaplumbağayı kurtardığı anlar ise çevrede bulunan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.