Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay
Kastamonu Tosya’da bacadaki yangına müdahale etmek için çatıya çıkan marketçi Erdal Mansur, apartman havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Derleyen: Mehmet Köpüklü
Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı.
Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı.
Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı.
Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA