Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay

Kastamonu Tosya’da bacadaki yangına müdahale etmek için çatıya çıkan marketçi Erdal Mansur, apartman havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 1

Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi’nde 6 katlı bir apartmanda meydana geldi.

1 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 2

Apartmanın girişindeki marketi işleten Erdal Mansur, ısınmak için kömür sobası yaktı.

2 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 3

Bir süre sonra bacanın alev aldığını fark eden Mansur, yangına müdahale etmek için binanın çatısına çıktı.

3 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 4

Mansur, çatıda bulunan havalandırma boşluğundan düştü.

4 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 5

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 6

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından havalandırma boşluğunda Mansur'un cansız bedenine ulaşıldı.

6 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 7

Mansur'un cansız bedeni Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 8
8 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 9
9 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 10
10 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 11
11 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 12
12 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 13
13 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 14
14 15
Alevleri söndürmek isterken canından oldu: Kastamonu’da acı olay - Resim: 15
15 15
Kaynak: DHA / İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro