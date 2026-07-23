Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta üzerinde bulunan bir otoparkın içindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otların alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Alevleri gören kova ve hortumlara sarıldı: İtfaiye gelmeden mahalleli seferber oldu - Resim : 1

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin büyümesinden ve çevreye sıçramasından endişe eden esnaf ve mahalle sakinleri zaman kaybetmeden harekete geçti.

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Çevredeki vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden kova ile su taşıyarak alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir vatandaşın da evinin balkonundan uzattığı su hortumuyla yangına müdahale etmesi dikkat çekti.

Alevleri gören kova ve hortumlara sarıldı: İtfaiye gelmeden mahalleli seferber oldu - Resim : 3

Vatandaşların el birliğiyle yaptığı müdahale sayesinde alevler, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye gelen ekipler ise alanda soğutma çalışması yaptı.

Alevleri gören kova ve hortumlara sarıldı: İtfaiye gelmeden mahalleli seferber oldu - Resim : 4

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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