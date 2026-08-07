Yeniçağ Gazetesi
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye arazözünün refüje devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 itfaiye eri yaralandı. Araçta sıkışan itfaiyecileri, ihbar üzerine bölgeye gelen mesai arkadaşları kurtardı.

Kaynak: DHA
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 1

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yangına müdahaleye giderken itfaiye arazözü refüje devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan 3 itfaiye eri, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 2

Kösreli mevkisinde meydana geldi. Azizli Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmeye giden Veysel K. yönetimindeki 01 BT 457 plakalı itfaiye arazözü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye erleri Veysel K. ile Fatih G. ve Muhammet Çağrı K., mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 4
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 5
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 6
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 7
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 8
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Alevlere giderken kaza geçirdiler: İtfaiyecilerin imdatlarına mesai arkadaşları yetişti - Resim: 9
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