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Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Hanönü Mahallesi Yeniköy küme evleri mevkisindeki bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Hanönü Belediyesi İtfaiye Amirliği ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının tamamlandığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.