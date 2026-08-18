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Kaynak: DHA

Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı.

Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı.

Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.