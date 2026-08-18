Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı.

Alevler TIR’ı sardı: Sürücü feci şekilde can verdi - Resim : 1

Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı.

Otoyolda yanan TIR yangın çıkarttı!Otoyolda yanan TIR yangın çıkarttı!Gündem

Alevler TIR’ı sardı: Sürücü feci şekilde can verdi - Resim : 3

Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.