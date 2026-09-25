Alevler rüzgarla yayılıyor: Kepez'de orman yangını

Kepez ilçesi Santral Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.