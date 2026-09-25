Antalya’nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı. Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.
Alevler rüzgarla yayılıyor: Kepez'de orman yangını
Antalya'nın Kepez ilçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor.Kaynak: DHA / İHA
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.
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Kepez ilçesi Santral Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
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