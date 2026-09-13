Alevler rüzgarın etkisiyle askeri bölgeye sıçradı: Maltepe'de yangın

Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı.