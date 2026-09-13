Maltepe’de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek askeri bölgeye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alevler rüzgarın etkisiyle askeri bölgeye sıçradı: Maltepe'de yangın
Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Kenan Evren Kışlası’na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kaynak: DHA
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Fındıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kenan Evren Kışlası'na ait ağaçlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü.
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Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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