Bursa Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Alevler ormanı sardı: Ekipler söndürmek için seferber oldu
Bursa Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.Kaynak: DHA
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Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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