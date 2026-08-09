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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ekipler sevk edildi.

ALEVLERİN ORMANA İLERLEMESİ ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Ekipler, yangının ormanlık alanda daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için karadan yoğun müdahaleye başladı.

Rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin çalışmaları güçlükle devam ediyor.

UÇAK VE HELİKOPTERLER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

Yangının kontrol altına alınması için kara ekiplerinin çalışmalarına uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Hava araçları, yangının etkili olduğu bölgelere su atarak söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.