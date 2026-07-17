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Kaynak: İHA

Çankırı'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kömürlüğe sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kömürlük tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kırkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.'ye ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bahçedeki kömürlüğe ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kömürlük tamamen yanarken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.