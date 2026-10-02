Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek için adrese yönlendirildi. Ekipler, alevlere köpüklü ve tazyikli sularla müdahale ederken, hal esnafı da yangının henüz ulaşmadığı yerdeki plastik kasaları uzaklaştırarak çalışmalara yardım etti.