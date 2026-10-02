Yeniçağ Gazetesi
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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale

Adana Seyhan’da bir sebze meyve halindeki çıkan yangın itfaiye, zabıta ve polisi alarma geçirdi. Plastik kasalar nedeniyle hızla büyüyen alevlere itfaiye yetersiz kalınca polisten destek istendi. TOMA’lar ve itfaiye ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele verdi.

Kaynak: DHA
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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 1

Adana’da sebze halindeki bir iş yerinde çıktıktan sonra çevresindeki 21 iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 22 iş yeri zarar gördü.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 2

Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde çıktı.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 3

Sebzelerin depolandığı alanda çıkan, plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 4

Alevler, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 5

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek için adrese yönlendirildi. Ekipler, alevlere köpüklü ve tazyikli sularla müdahale ederken, hal esnafı da yangının henüz ulaşmadığı yerdeki plastik kasaları uzaklaştırarak çalışmalara yardım etti.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 6

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 7

Yangında 22 iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. İş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 17
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Alevler hali sarıp kuşattı: TOMA ve İtfaiyeden ortak müdahale - Resim: 18
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