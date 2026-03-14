Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteyner yandı. Çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteyner da bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALDE

Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü.