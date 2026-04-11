Şemsi Paşa Mahallesi’nde bulunan bir hurdacıda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede iş yerini sardı.

İddiaya göre, hurdacıda çalışanlar kapı önüne konulan buzdolapları nedeniyle dışarı çıkamayınca çareyi duvarı delmekte buldu. İçeride mahsur kalan 4 çalışan açtıkları delikten dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.