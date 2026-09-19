Yeniçağ Gazetesi
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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar

Beyoğlu’nda 6 katlı restoranın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Yan tarafta bulunan otelde kalan misafirler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA
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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 1

Beyoğlu 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 2

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında çıktı.

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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 4

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı.

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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 5

Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 6
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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 7
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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 8
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Alevler çatıya ulaştı: Beyoğlu’nda hareketli dakikalar - Resim: 9
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