Sakarya’nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku
Sakarya Serdivan’daki bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin dört bir yanından görülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.Kaynak: DHA
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Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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