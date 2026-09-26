Yeniçağ Gazetesi
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku

Sakarya Serdivan’daki bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin dört bir yanından görülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 1

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 2

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 4
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 6
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 7
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 8
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 9
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Alevler çatıya sıçradı: Ünlü bulvarda yangın şoku - Resim: 10
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