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Kaynak: AA

Türkiye'nin turizm merkezleri ve kırsal bölgeleri peş peşe gelen orman yangınlarıyla sarsılıyor. Muğla, Mersin, Adana ve Antalya şehirlerinde aynı günlerde patlak veren yangınlar, rüzgarın sert esintisiyle birlikte geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alanlardan yükselen dumanlar yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca yetkililer düğmeye bastı ve çok sayıda köy ile mahalleyi güvenlik gerekçesiyle boşalttı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiyeler, emniyet güçleri ve gönüllü vatandaşlar alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan güçlü rüzgar, alevlerin kısa süre içerisinde kontrolden çıkarak komşu ilçe Ula'ya bağlı Armutçuk Mahallesi sınırlarına sıçramasına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

Ekiplerin amansız mücadelesi sonucunda dün akşam saatlerinde yangın kontrol altına alındı ve vakit kaybetmeksizin soğutma işlemlerine başlandı. Yangının geride bıraktığı tahribat ise Anadolu Ajansı ekibi tarafından dron vasıtasıyla havadan detaylıca görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, daha önce yemyeşil olan çam ormanlarının tamamen gri ve siyah tonlara büründüğü acı bir tablo ortaya çıktı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

ADANA KOZAN'DA İKİ AYRI NOKTADA YANGIN ALARMI

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı gün içerisinde iki farklı noktada orman yangını baş gösterdi. İlk yangın Doğanalanı Mahallesi kırsalında yer alan ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kısa sürede Enizçakırı Mahallesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangına müdahale edebilmek amacıyla bölgeye adeta bir ordu sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı yani TOMA, 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere toplamda 112 araç ve 476 personel katıldı.

Söndürme mücadelesi aralıksız sürerken Kozan'a bağlı Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisinden de yoğun dumanlar yükselmeye başladı. İkinci noktaya da hızla kaydırılan hava ve kara unsurlarının etkili müdahalesi sayesinde Dağılcak mevkisindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Doğanalanı ve Enizçakırı hattındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları ise yoğun şartlar altında devam ediyor.

TEHDİT ALTINDAKİ 40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Adana Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangını dizginlemek adına tüm imkanların seferber edildiği ifade edildi. Rüzgarın yön değiştirmesi ve alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı olarak Enizçakırı Mahallesi'nde bulunan 40 ev boşaltıldı.

Valilik açıklamasının devamında Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülüyor.

MERSİN VE ANTALYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde bulunan muz seralarının hemen üst kısmındaki çamlık alanda beliren alevler üzerine Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söndürme helikopterleri ve arazözlerin katıldığı müdahale ile alevlerin muz seralarına ve yerleşim alanlarına sıçraması engellenmeye çalışılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerlerine son derece yakın bir konumda yangın başladı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Alevlerin evlere ulaşmaması için hem havadan hem de karadan yoğun bir su ikmali ve müdahale gerçekleştiriliyor.

AKSU VE KEPEZ İLÇELERİNDE 254 HANE BOŞALTILDI

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle çok geniş bir coğrafyaya yayıldı. Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarında patlak veren alevler, rüzgarı arkasına alarak hızla Kepez ilçesi sınırlarına kadar ilerledi. Yangının büyümesi üzerine tedbir amacıyla Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yol sabah saatlerinde kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler gece boyunca Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde arazözler ve iş makineleriyle nöbet tutarak müdahalede bulundu. Antalya-Isparta kara yoluna kadar dayanan alevlerin yolun karşı tarafındaki ormanlık alana geçmesi ekiplerin kritik müdahalesiyle son anda önlendi. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da söndürme seferberliğine katıldı. Antalya'daki yangına 5 uçak, 10'dan fazla helikopter, 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel aktif olarak müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına tehdit oluşturması üzerine Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır boşaltıldı. Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde ise 175 hane güvenlik amacıyla tahliye edildi. İki ilçede toplamda 254 hane boşaltılırken, ahırlardaki hayvanların emniyetli alanlara taşınması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Bölgeye sevk edilen AFAD mobil koordinasyon tırı üzerinden operasyonlar yönetiliyor.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK VE ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler sevk edildi.

Ayrıca Isparta Orman Bölge Müdürlüğü personeli de arama ve söndürme faaliyetlerine destek veriyor. Bölgede iletişim altyapısında meydana gelen kesintilere karşı mobil baz istasyonları kuruldu. Antalya'daki yangında 8 vatandaş dumandan ve yaralanmalardan etkilendi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edilirken, 6 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı.

Kepez Belediyesi hayvan tahliyeleri için 3 kamyon ve 6 personel görevlendirirken, Türk Kızılay Antalya ekipleri de 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllü ile sahada yer aldı.

Kızılay ekipleri bölge halkına ve çalışanlara 3 bin şişe su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay ve çorba, 600 kişilik kruvasan ile 3 bin kişilik kek dağıtımı gerçekleştirdi. CK Akdeniz Elektrik tarafından yapılan açıklamada yangın nedeniyle 2 bin 329 abonenin elektriksiz kaldığı duyuruldu. Yangının kontrol altına alındığı noktalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri hasar ve zarar tespit çalışmalarına başladı. Bölge halkı da tarımsal ilaçlama makinelerine su doldurarak söndürme mücadelesine gönüllü destek veriyor.