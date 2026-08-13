Alevler ağaçlığı sardı: F-16'nın kaza kırım anı görüntüleri ortaya çıktı

Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay (E.T.)’nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.