Yalova’da eğitim uçuşu sırasında F16 uçağının kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan pilotun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Alevler ağaçlığı sardı: F-16'nın kaza kırım anı görüntüleri ortaya çıktı
Yalova’da eğitim uçuşu yaparken kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının düşme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırlatma koltuğuyla kurtulan pilotun tedavisi sürerken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA
Eskişehir'den dün eğitim uçuşu için havalanan F16 uçağı, saat 15.00 sıralarında, Yalova’da 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesine düştü. Pilot fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı.
Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay (E.T.)’nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor tanzim etmesi için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.
Hastaneye kaldırılan pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisi sürerken, kaza kırımı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; uçağın düştüğü ve ardından ağaçlık alanın yandığı anlar kaydedildi.