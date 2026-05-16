Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde Alevi inancının en önemli ziyaret merkezlerinden biri kabul edilen Düzgün Baba Mekanı’na yönelik saldırının ardından, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Elif Ana Türbesi de hedef alındı. Türbe yerleşkesinde bulunan Mehmet Baba heykeline saldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Alevi kurumları ise saldırıların tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

DÜZGÜN BABA MEKANI’NDA KUTSAL NİŞANELER TAHRİP EDİLDİ

Nazımiye’de bulunan Düzgün Baba Mekanı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, “Ayak İzleri” olarak bilinen kutsal nişanelerin kazınarak zarar verildi. Alçak saldırı Alevi toplumunda büyük tepkiyle karşılandı.

ELİF ANA TÜRBESİ’NDE HEYKELE SALDIRI

Düzgün Baba’ya yönelik saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Elif Ana Türbesi de hedef oldu. Türbe yerleşkesinde bulunan Mehmet Baba heykeline sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Adıyaman’dan Pazarcık’a geldiği belirtilen M.S.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Avrupa Maraş Girişimi / Europäische Initiative Maras e.V. (MARDEF) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olaydan bir gün önce türbeye geldiği, bölgede uzun süre kaldığı ve daha sonra Gaziantep ile Şanlıurfa güzergahını takip ederek ertesi gün yeniden türbeye döndüğü ifade edildi. Açıklamada, saldırganın ilk olarak Elif Ana heykeline zarar vermeye çalıştığı, başarılı olamayınca Mehmet Baba heykelini ateşe verdiği ve çevredeki bazı ağaçlara da zarar verdiği kaydedildi.

“BASİT BİR EYLEM DEĞİL”

Yetkililerin saldırıyı “akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin münferit eylemi” olarak değerlendirmesine tepki gösteren MARDEF, olayın planlı olabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin yüzlerce kilometrelik güzergahı araç kullanarak kat etmesi, olaydan önce türbe çevresinde zaman geçirmesi, ertesi gün yeniden aynı noktaya dönmesi, hedef seçerek saldırıyı gerçekleştirmesi ve çok sayıdaki güvenlik noktasını aşması olayın planlı olabileceği yönündeki kuşkuları artırmaktadır.”

“PROVOKASYONA GELMEYİN” ÇAĞRISI

MARDEF açıklamasında, Kahramanmaraş Katliamı başta olmak üzere geçmişte yaşanan acı olaylar hatırlatılarak toplumsal gerilimlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu çağrı yapıldı:

“Olayın tüm yönleriyle, varsa bağlantılarıyla birlikte aydınlatılmasını talep ediyoruz. Devlet yetkililerini olayı “münferit” olarak nitelendirip geçiştirmemeye, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz. Halkımızı sağduyulu olmaya ve hiçbir provokasyona gelmemeye davet ediyoruz."

“İNANCIMIZA KAST EDİLMİŞTİR”

Pazarcık Kulturzentrum Mainz tarafından yapılan açıklamada da saldırı sert sözlerle kınandı. Açıklamada, kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin toplumsal birlikteliği hedef aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuzun manevi hafızasında derin bir yere sahip olan kutsal mekanlara ve ortak kültürel mirasımıza yönelen provokatif saldırılar, birlikte yaşama iradesini hedef almaktadır. İnançlara, kutsallara ve toplum nezdinde karşılığı bulunan değerlere yönelik her türlü saygısızlık, nefret ve ayrıştırma niyetinin açık bir göstergesidir. Bu çirkin girişim, halkımızın ortak değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır, hiçbir gerekçeye meşrulaştırılamaz, hoş görülemez. Sorumluların ve varsa arkasındaki yapıların en kısa sürede ortaya çıkarılarak hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini bekliyoruz.”