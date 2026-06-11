Kaynak: AA

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu tarafından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "ABDAL AI Çalıştayı ve Tanıtım Toplantısı" ile projenin detayları kamuoyuna duyuruldu.

Etkinlikte konuşma yapan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, 23 cemevinin ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesinin önemine değinerek, bu birlikteliğin güçlü bir beraberlik örneği sergilediğini ifade etti. Çalışmanın dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak yapay zeka ve dijitalleşme vizyonuyla uyuştuğunu belirten Çakıcı, sanal ortamlardaki bilgi kirliliğine dikkat çekerek, bu ansiklopedi sayesinde kullanıcıların 23 cemevinin ortak onayından geçmiş en doğru ve güvenilir bilgiye doğrudan erişebileceklerini vurguladı.

Çerağan Bileşenleri Akademi Platformu Sözcüsü Mahmut Türkmen de ABDAL AI projesinin sadece klasik bir ansiklopedi çalışması olmadığını, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür mirasının gelecek nesillere eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarılmasında büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Hayata geçirilecek olan ABDAL AI projesi ile Alevilik ve Bektaşiliğe ait inanç, kültür, edebiyat, tarih ve düşünce birikimi akademik bir zeminde koruma altına alınacak. Proje kapsamında; bilimsel ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, ortak kültürel hafızanın dijital ortamda kayıt altına alınması ve elde edilen verilerin akademi çevreleri, kamuoyu ile tüm paydaşlarla paylaşılması amaçlanıyor.