Kaynak: Haber Merkezi

Yaklaşık 6,5 ay önce, 11 Mart’ta Alevi toplumunun sesini duyurmak ve inançlarıyla geleneklerini doğru ve eksiksiz şekilde yansıtmak amacıyla yayın hayatına başlayan Cem TV, ekranlara veda etme kararı aldı. Yayın hakkını elinde bulunduran yönetim, karşılaştıkları engellemeler ve desteksizlik nedeniyle yayınları durduracaklarını açıkladı.

"KINA YAKIN"

Kanalın yayın politikası ve yönetiminde görev alan Erol Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cem TV, biz yeniden yayına başlayana kadar artık yok, kına yakın!" dedi.

Işık’ın paylaşımını, kanalın yönetim kurulu başkanı Gazi Karadağ da yeniden sosyal medya hesabından yayınladı.

Erol Işık, kanalın kuruluşunun ardından Alevi kurumlarından destek göremediklerini belirterek sert ifadelerle kamuoyuna açıkça sitem etti.

"DESTEK GÖRMEDİĞİMİZ GİBİ KÖSTEK DE OLANLAR, ÇELME TAKMAYA ÇALIŞANLAR ÇOK OLDU"

Işık, "Son yazımda Cem TV’nin yayıncılık dışında nelerle mücadele ederek yayın hayatını sürdürmeye çalıştığını, kimlerin engel olmaya çalıştığını, engel olmak için neler yaptığını anlatmıştım.11 Mart’ta yayın hayatına başlayıp yaklaşık 6,5 aydır büyük mücadelelerle sürdürdüğümüz yayınlarımızı çok yakında sona erdirmeye karar verdik. Koskoca Alevi topluluğuna hizmet etmek amacıyla kurduğumuz ve yayınlarımızı sürdürdüğümüz halde o koskoca topluluktan en ufak bir destek görmedik. Destek görmediğimiz gibi köstek de olanlar, çelme takmaya çalışanlar çok oldu." dedi.

"Bu kötü niyetli şuursuzlara karşı neredeyse üçüncü dünya savaşındaymışız gibi savaştık. Bu savaş bize elbette çok zarar verdi. Ancak bu durum, birlikte çalıştığımız, birlikte yüreğimizi ortaya koyduğumuz insanlara zarar vermeye başladı." ifadelerini kullanan Erol Işık, "İşte buna izin veremezdik, vermedik de…" dedi.

Açıklamada, kanalın kapanma sürecinde Alevi toplumunun inanç değerleri üzerinden maddi ve siyasi rant elde etmeye çalışanların bulunduğu belirtilerek "Alevi toplumunu kullanarak servetlerine servet katanlar, bu toplum üzerinde tahakküm kurmayı hak görenler Cem TV’ye çelme takmaktan çekinmedi. Bizler Cem törenleri karşılığında cemevlerinden para almayı ya da temiz inançları kullanarak güç kazanmayı asla düşünmedik. Tek amacımız bu topluma can suyu olmak ve sesini duyurmaktı." denildi.

Süren baskı ve engellemelerin birlikte yola çıkılan çalışma arkadaşlarına zarar verme aşamasına ulaştığını belirten yönetim, buna izin vermemek ve çalışanlarını korumak için yayınları sona erdirme kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu.

Erol Işık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cem TV kapalı olduğu için sesini duyuramayarak Dar’a düşmüş bu toplumu inançlarını kullanıp güç mü kazanacağımızı sandınız! Biz bütün bunları hiçbir zaman düşünmedik. Düşündüğümüz tek şey, bu topluma hizmet etmek, onlara can suyu olmak, sesini duyurmaktı. Cem TV’nin yayın hakkı bizde. Bu yüzden biz yeniden yayına başlayamazsak Alevi topluluğu, kendi inançlarını, kendi gelenek göreneklerini en iyi şekilde tanıtacakları bir Cem TV’yi izleyemeyecek. Cem TV, biz yeniden yayına başlayana kadar artık yok şimdi kına yakın."