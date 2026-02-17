Alevi Federasyonları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda düzenlemeyi planladığı Ramazan etkinliklerine tepki gösterdi. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, okullarda Ramazan şenlikleri ve iftar programlarının bir asimilasyon girişimi olduğu öne sürüldü.

Bakanlık tarafından 12 Şubat 2026 tarihinde valiliklere gönderilen ve Yusuf Tekin imzası taşıyan “Ramazan Ayı Genelgesi”nin derhal geri çekilmesi talep edildi. Açıklamada, genelgenin yalnızca Alevileri değil, aynı zamanda laik ve demokratik yaşamı savunan herkesi hedef aldığı ifade edildi.

Alevi kurumları, bu dayatmayı tanımadıklarını, kabul etmediklerini ve meşru görmediklerini belirtti. Federasyon, açıklamasında laikliğin bir lütuf değil, toplumsal mücadelelerle kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayarak, “Kimsenin bu hakkı gasp etmesine ve çocuklarımızı siyasal-dini projelere teslim etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız” ifadelerine yer verdi.

Federasyonun açıklaması, Türkiye’de eğitimde laiklik, kültürel değerler ve dini etkinlikler arasındaki hassas dengenin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Alevi Federasyonları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"BASINA VE KAMUOYUNA

Milli Eğitim Bakanlığının 12.02.2026 tarihinde valiliklere gönderdiği, Yusuf Tekin imzalı "Ramazan Ayı Genelgesi" derhal geri çekilmelidir.

Bu genelge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda açıkça ifade edilen Laiklik ilkesinin sadece kağıt üzerinde yazılı bir ilke olarak kaldığının ve uygulamada hiçbir karşılığının olmadığının bir kez daha göstergesidir.

Çünkü genelge açık bir biçimde laikliğe aykırıdır ve aynı zamanda laiklik anlayışının doğrultusunda biçimlendirmeyi amaçlayan bilinçli ve planlı bir müdahaledir. Bu bir düzenleme değil; kamusal eğitimi siyasal iktidarın dini-ideolojik hegemonyasına tabi kılma girişimidir.

Bu uygulama, başta Alevi çocukları olmak üzere; farklı inanç gruplarını, inançsızları ve tüm çoğul toplumsal yapıyı yok sayan, tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın devlet eliyle dayatılmasıdır. Bu bir eğitim politikası değil; açık bir asimilasyon ve kimlik silme girişimidir.

"Okullarda Ramazan etkinlikleri" gibi faaliyetleri içeren bu genelge (iftar sofraları, davul çalma, topluca camilere gitme vb.), okulların Ramazan ayına uygun müfredata niçin karşı çıktığımızı daha anlaşılır kılmaktadır. Bu da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı müfredata dayandırılmaktadır.

Devletin görevi, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durmak, hiçbir inancı ya da mezhebi diğerine üstün kılmamaktır. Oysa bu genelge ile okullar (kamusal ve tarafsız olması gereken alanlar) dini referanslarla yeniden düzenlenmekte, çocukların zihinleri belirli bir inanç kalıbına göre şekillendirilmeye çalışılmaktadır.

Zorunlu din dersleri ve tekçi müfredatla Alevi toplumu yüzyıllardır inkâr, dışlama ve asimilasyon politikalarına maruz bırakılmıştır. Ve şimdi de bu tür genelgelerle çocuklarımız sistematik biçimde kimliklerinden koparılmak istenmektedir.

Bugün yapılan şey, geçmişte uygulanan politikaların daha kurumsal ve daha pervasızca devamıdır.Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi sadece Alevileri değil, bu ülkede laik ve demokratik bir yaşamı savunan herkesi hedef almaktadır.

Bu bir inanç meselesi değil; hak, hukuk ve özgürlük meselesidir.Kamusal eğitim alanı;

Dini propaganda alanı değildir.

Siyasal iktidarın ideolojik arka bahçesi değildir.

Tek bir inancın dayatıldığı bir alan hiç değildir.

Biz Alevi kurumları olarak bu dayatmayı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz ve meşru görmüyoruz.Bu genelgenin de, bu genelgeye zemin hazırlayan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı müfredatın da derhal iptal edilmesini istiyoruz.

Bu alanda hukuki, toplumsal ve demokratik tüm mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağımızı buradan ilan ediyoruz.

Unutulmasın ki; Laiklik, bir lütuf değil, toplumsal mücadelelerle kazanılmış bir haktır. Kimsenin bu hakkı gasp etmesine, çocuklarımızı siyasal-dini projelere teslim etmesine izin vermeyeceğiz.Eğitim politikaları, çoğulcu, eşitlikçi ve bilimsel bir temelde yeniden düzenlenmelidir.

Hiçbir çocuk, inancı ya da kimliği nedeniyle baskı altına alınmamalı, dışlanmamalı ve asimile edilmemelidir.

Anadilde eğitim, eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitim her çocuğun hakkıdır.

Bu hak, siyasilerin ve hükümetlerin ideolojik emellerine kurban edilemez.

Bu ülkenin çocukları arasında inanç temelinde ayrım yapılmasına asla izin vermeyeceğiz.Laik, bilimsel, kamusal ve eşit yurttaşlık temelli eğitim hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.Susmayacağız!

Kabul etmeyeceğiz!

Boyun eğmeyeceğiz!

Okullar; bilim yuvası, sanat ve kültür yuvası olmaktan hızla uzaklaşmakta, cemaat ve tarikatların kontrolüne terk edilmektedir. Buna izin vermeyeceğiz! Karanlığa teslim olmayacağız!

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE ALEVİ FEDERASYONU

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

AVUSTRALYA ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

AVRUPA ARAP ALEVİLERİ FEDERASYONU