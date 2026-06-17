Kaynak: İHA

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muharrem ayının beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla önemli bir destek programını devreye aldı. Program kapsamında, muharrem ayının manevi ikliminde paylaşma kültürünü desteklemek için hazırlanan aşurelik malzemeler Türkiye genelindeki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Bu doğrultuda 22 farklı şehirde yer alan 61 hizmet noktasına, toplamda 41 bin kişiye yetecek ölçüde aşurelik malzeme gönderildi. Projeyle, muharrem ayının köklü anlamının yarınlara taşınması ve geleneksel paylaşım kültürünün sürdürülmesi hedefleniyor.

Çalışmaya dair açıklamalarda bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, muharrem ayının getirdiği dayanışma ve paylaşma bilincini korumak adına cemevlerine aşurelik malzeme ulaştırdıklarını dile getirdi. Kardeşlik ve birlik bağlarını kuvvetlendiren bu tür faaliyetlerin toplum yapısında değerli bir yer bulduğuna inandıklarını belirten Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve kadim geleneklerin geleceğe aktarılmasına katkı sağlayan bu ve benzeri destekleyici çalışmaları ilerleyen dönemde de kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

Başkanlık koordinesinde yürütülen bu faaliyet vesilesiyle cemevlerinde pişirilecek olan aşure lokmaları, farklı kentlerde binlerce insanı ortak bir sofrada bir araya getirecek. Dağıtılacak aşure ikramları kanalıyla toplumsal dayanışmanın artırılması, yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesi ve muharrem ayının manevi atmosferinin çok daha geniş kesimlere ulaştırılması amaçlanıyor.